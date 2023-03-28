"Все стане набагато важче": спікер путіна розповів, коли закінчиться війна проти України

Багатьох слова спікера голови кремля засмутили

Війна росії проти України триватиме ще тривалий час і це добре розуміють у керівній верхівці країни-агресора.

Як повідомляє The Guardian, про це представникам російської еліти розповів спікер російського диктатора дмитро песков на закритій вечері напередодні Нового року.

"Вважаю, ви чекаєте, що я щось скажу. Все стане набагато важче. Це дуже, дуже надовго", — сказав він під час тосту.

Один із гостей вечері розповів виданню, що багатьох ця заява затьмарила, оскільки вони сподівалися на якнайшвидше повернення до нормального життя.

"Було неприємно слухати його промову. Було ясно, що він попереджав, що війна залишиться з нами надовго, і ми маємо готуватися до довгого шляху", — сказав співрозмовник видання.

Він також зазначив, що багато хто з присутніх в особистих розмовах висловлювався проти війни.

Варто зазначити, що сам песков інформацію видання не коментував.

Як повідомлялося раніше, про те, що війна не закінчиться, швидко раніше говорив канцлер ФРН Олаф Шольц, який зазначив, навіть попри це роботи з врегулювання конфлікту треба продовжувати.

Пізніше таке ж припущення висловили й у США. Там кажуть, що це вказує на те, про що говорили російський диктатор володимир путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін.