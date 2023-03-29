У будинках тремтять вікна: Ростов знову здригнувся від потужного вибуху — що відомо (відео)

Вибух почули не лише у різних районах, а й у містах

Російський Ростов-на-Дону після нещодавнього вибуху у будівлі ФСБ знову відвідала "бавовна". Від потужного хлопка у місцевих в будинках затремтіли вікна.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Так, за даними місцевих жителів, 29 березня близько 12 години дня жителі Ростова-на-Дону почули гучний звук вибуху.

"Звук почули не лише на Західному, а й у районі вулиці 1-ї Лугової на лівому березі Дону, а також у центрі міста. Аналогічні повідомлення надійшли з Портової та з Вертолітного поля", — йдеться у повідомленні.

При цьому через потужність вибуху у людей у будинках затремтіли вікна, а у машин спрацювали сигналізації.

Наразі точне місце та причина вибуху наразі невідома.

У той же час у мережі вже почали поширюватися відео з місця подій, на яких зафільмовано звук тієї самої "бавовни".

Гуркіт також чули і в Батайську (місто-супутник Ростова-на-Дону).

При цьому пропагандисти, посилаючись на слова голови адміністрації Батайська романа волошина повідомляють, що нібито "у місті надзвичайних ситуацій не сталося".

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Тульській області "бавовна" розвернула житловий квартал.

Також ми повідомляли, що ранок в окупованому Криму почався з сильних вибухів.