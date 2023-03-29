пєсков засмутив росіян строками закінчення війни та відкинув переговори з Україною

пісків прокоментували строки закінчення війни

Незважаючи на те, що володимир путін під час візиту лідера Китаю позитивно висловлювався на адресу його "мирного плану", в росії, мабуть, не збираються до нього прислухатися. Натомість там зібралися воювати до того часу, поки цілі так званої "спецоперації" не будуть виконані.

Про це повідомив прессекретар президента росії дмитро пєсков під час брифінгу, передають пропагандисти.

За його словами, незважаючи на те, що цілі росії можуть досягатися різними шляхами у випадку з Україною політико-дипломатичний шлях — неможливий, а тому у війні вони сподіваються на перемогу військовим шляхом.

"Ми неодноразово говорили, що цілі росії, вони можуть досягатися різними шляхами — це політико-дипломатичними або, якщо політико-дипломатичними зараз неможливі, а у випадку з Україною вони неможливі, на наш жаль, військовими, тобто через проведення" спеціальної військової операції" (війни — Ред.). Для росії головне, щоб були виконані її вимоги: була забезпечена безпека людей в нових регіонах Росії і була забезпечена безпека країни в цілому", — говорить пєсков.

При цьому пєсков поплакався, що ця війна триватиме довго, адже на росію нібито "гібридно" напала ціла низка недружніх країн.

"Якщо ви маєте на увазі війну в широкому контексті — це протистояння з ворожими державами, з недружніми країнами, це гібридна війна, яка розв’язана ними по відношенню до нашої країни. Це надовго", — відповів пєсков на питання про терміни закінчення "СВО".

У зв’язку з усім вищесказаним пєсков закликав росіян згуртуватися навколо царя.

"І тут нам потрібна твердість упевненість у собі, цілеспрямованість єднання навколо президента", — каже пєсков.

Нагадаємо, що поки що пєсков говорить про єднання навколо путіна в Чечні, наприклад, уже вивішують плакати із борцями за незалежність і нападають на відділення поліції.