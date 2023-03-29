У лаврова назвали 10 умов закінчення війни з Україною

У Москві досі вірять у свої маячні та цинічні умови

росія не має наміру проводити переговори з нашою країною, а хоче продовжувати розв’язану нею війну поки не досягне своїх цілей. У МЗС росії розповіли про умови для припинення бойових дій та встановлення "стійкого миру в Україні та Європі", які, за своєю суттю, і є цілями так званої "спецоперації".

Умови для "миру" озвучив заступник глави МЗС посії михайло галузін в інтерв’ю пропагандистам.

Серед іншого серед умов уже давно забуті "денацифікація та демілітаризація", а також інші хотілки із запаленої фантазій путіна. Особливо безглуздо ці умови виглядають на тлі західної допомоги, що постійно прибуває в Україну і майбунього контрнаступу ЗСУ, які вже показали, що відмінно вміють звільняти наші території і громити окупантів.

припинення Україною бойових дій та завершення поставок країнами Заходу зброї;

забезпечення нейтрального та позаблокового статусу України, її відмова від вступу до НАТО та ЄС (зазначимо, раніше в росії умови про Євросоюз не ставили);

підтвердження без’ядерного статусу України;

визнання Україною та міжнародною спільнотою "нових територіальних реалій" (тобто анексованих росією територій України);

"демілітаризація" та "денацифікація" України;

захист прав російськомовних громадян, російської мови та нацменшин;

забезпечення вільного транскордонного пересування з росією;

скасування Україною та Заходом антиросійських санкцій та відкликання позовів, припинення судових переслідувань щодо росії, її фізичних та юридичних осіб;

відновлення договірно-правової бази України з росією та СНД;

відновлення на гроші Заходу "зруйнованої ЗСУ після 2014 року громадянської інфраструктури України".

"Ми не потерпимо існування на своїх рубежах відверто антиросійської держави, якими б не були її межі", — додає галузин.

Раніше ми писали, що спікер путіна розповів, коли закінчиться війна проти України.

Також ми повідомляли, що путін не виграти війну на виснаження. Екс-офіцер ЦРУ назвав причини.