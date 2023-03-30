"Полкан на тебе око поклав": жінок в армії рф використовують як "польових дружин"

Деяких росіянок "продають" в інші підрозділи, де вони "обслуговують" одразу кількох військових

Російська окупаційна армія відома своїм жорстким ставленням навіть до власних військових. Про відправку солдатів на передову у якості "гарматного м'яса" говорять уже давно, однак не так багато фактів є про сексуальне насилля серед бійців. Одним із його об'єктів, що не дивно, є жінки-військовослужбовиці, парамедики, зв'язківці тощо. Їх у армії рф небагато, однак домагання від "побратимів" відчула на собі мінімум кожна четверта.

Історію росіянки Маргарити, яка нині травматичний досвід запиває антидепресантами, розповіло видання "Север.Реалии". Найдивовижнішим в цьому кейсі є той факт, що жінка думає повернутися на фронт попри військового командира, який злиться на неї через відсутність взаємного притяжіння.

За словами Маргарити, свій контракт вона підписала ще влітку 2022 року. За спеціальністю вона зв'язківець, але відправили її у медичну роту, через що жінка була вимушена в короткі строки вивчити невідому їй науку. На війну погодилася піти через неможливість знайти роботу у цивільному житті і бажання заробити грошей. Коли вона приїхала в штаб у Нижньому Новгороді, один із полковників одразу почав із нею загравати. Поводився дуже сумирно, допомагав із формою та іншим забезпеченням.

"Коли вийшла вже у штаб на роботу і стала з хлопцями із відділу кадрів ближче спілкуватися, вони мені сказали: "Полкан на тебе око поклав. Будеш "польовою дружиною", мабуть". Я спитала, як це, а вони відповіли: готувати, прати і ублажати", — згадує жінка.

Пізніше полк відправили на фронт в Україну, але будь-які натяки полковника на близькість Маргарита відверто ігнорувала. Саме тому її покарали — вона спала на землі, біля лісу, допоки інші ночували в палатках чи будинках. Також її могли залишити без їжі — все по наказу "згори". Саме тому її перекинули у "червону зону", на найбільш гарячий напрямок. На думку росіянки, вочевидь, полковник сподівався, що вона там "здохне".

При цьому вона була далеко не єдиною, кого домагалися інші військовослужбовці-чоловіки. Сім жінок у віці від 23 до 38 років постраждали від домагань, і дехто із них "зламався". Бійці навіть шуткували між собою, що декого вдалося "продати" іншим ротам, де росіянки просто змирилися і почали "обслуговувати" всіх бажаючих. Одній зі знайомих Маргарити, Світлані, сильно не пощастило — якось напившись, її "польовий чоловік" відкрив стрілянину і серйозно поранив жінку. Нині вона чекає вже на шосту операцію, їй збирають залишки кишківника.

За час служби Маргарита бачила багато жахіття, причому не лише з точки зору домагань. Вона розповідає про відсутність забезпечення, знущання командирів над мобілізованими, риття "духами" собі могил для профілактики тощо. Також жінка згадує про страшні травми бійців, котрі ті отримали, будучи в окопах — обмороження, гниття кінцівок і т.п. Аби виживати, російські окупанти часто міняли зброю на продукти, це одна із найходовіших "валют" на передовій. Було сутужно і із транспортом. Цікаво, що у Маргарити є власна теорія, куди зникають машини, які початково в росії готують для фронту.

"Все стояло розбитим і зламаним. На запчастини постійно грошима скидалися, тому що техніку треба було ремонтувати на випадок, якщо збиратися кудись і рвати кігті. Я спочатку в Нижньому Новгороді була, і там величезне завантаження йшло: БТРи, танки, БМПшки. Перше завантаження три доби продовжувалося. Друге — теж величезне. Ми самі разом із цією технікою їхали потягом, чекали, поки все завантажать. А коли ми зайшли "за нуль", нічого майже не було для війни. Куди все це поділося, продали, чи що? Але рота не відкриєш, хоча все прекрасно розуміли. Я думаю, що це все продавалося українцям, і це не лише моя думка. Тому у нас і втрати такі страшенні", — вважає вона.

Поки що Маргарита лишається в росії, проходить реабілітацію, намагаючись відновитися після пережитого жаху. Однак, як уже згадувалося, подумує повернутися, аби "заробити на життя".

"Нема таких зарплат тут. Та і хлопцям хочеться допомагати, щоб вони хоча б ситі були. Якесь почуття обов'язку є, щось незавершене. Не знаю, може, я, звісно, хвора людина вже? Але так, послужила б іще, мабуть", — резюмує жінка.

До слова, в російській армії є нормальним влаштовувати "розбори польотів" серед своїх за допомогою зброї. Раніше "Телеграф" розповідав, про те, що у Брянську невідомий чоловік влаштував стрілянину поблизу військових. Є поранений солдат-контрактник.