Про вторгнення путіна знали лише три людини: у розвідці назвали їх імена

Багато представників так званої еліти росії вже розуміють, що розпочати війну було колосальною помилкою.

Про рішення повномасштабного вторгнення в Україну знали далеко не всі в кремлі, однак у розвідці встановили імена тих, хто точно був обізнаний про плани володимира путіна. Це коло осіб складається із трьох осіб.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв’ю Gazeta.ua.

У розвідці зазначили, що рішення про початок повномасштабної війни ухвалював особисто російський диктатор путін.

"Значною мірою рішення розпочати повномасштабну війну – це наслідок їхньої моделі управління. Сучасна росія – це закрите суспільство, зокрема всередині диктаторської вертикалі: там не передбачено якогось обговорення чи плюралізму думок. Рішення ухвалює одна людина, не дуже освічена й некомпетентна, тому й наслідки є катастрофічними для росії", – каже Юсов.

При цьому про підготовку путіна до цього кроку знали лише ще декілька осіб з його оточення. Серед них — секретар Ради безпеки росії микола патрушев. Втім, Юсов додав, що багато представників так званої еліти росії вже розуміють, що почати війну було колосальною помилкою та злочином. Крім того, вони усвідомлюють, що фінал буде трагічним для країни-агресора та її громадян.

"путіну і його найближчому оточенню варто переглянути комедію "Смерть Сталіна", — говорить Юсов.

Зазначимо, що раніше журналісти назвали двох головних підбурювачів у кремлі. Якщо вірити цій інформації, то ще однією обізнаною людиною був голова ФСБ олександр бортніков. Джерела ЗМІ в уряді рф стверджували, що саме ці дві людини надоумили путіна піти війною на Україну. Відповідно вони не могли не знати про підготовку так званої "спецоперації".

Нагадаємо, що саме патрушева раніше називали можливим приймачем владимира путіна.