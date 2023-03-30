Вже поповзли до України: російські еліти випрошують гарантії безпеки — ГУР

Російські еліти почали турбуватися про свою безпеку

Про плани володимира путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну знало лише обмежене коло людей у той час, як більша частина російської еліти про це не здогадувалася. До багатьох із них уже остаточно дійшло, що кремлівська авантюра може закінчитися для них і для всієї росії плачевно, тому потихеньку вони вже підтягуються до України, щоб випросити для себе гарантії безпеки.

Про це повідомив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, після того, як остаточно стало зрозуміло, що плани кремля захопити Україну провалилися, все частіше трапляються повідомлення про невдоволення російських еліт путіним. Через війну в Україні вони втрачають свої статки, не отримуючи натомість нічого, окрім світової ізоляції. Деякі з них уже намагаються встановити контакт з Україною та просять для себе гарантій безпеки.

"Багато представників так званої російської еліти вже розуміють, що це було колосальною помилкою та злочином, а фінал буде трагічним для росії. Вони намагаються шукати варіанти власного порятунку", – сказав Андрій Юсов.

При цьому Юсов наголошує, що ці "еліти" поки не говорять про боротьбу за внутрішні зміни в росії, а лише дбають про власну безпеку та бізнес.

"Вони намагаються виходити на контакти та домовлятися про персональні гарантії безпеки. Такі випадки вже є", – сказав представник ГУР МО України.

Незважаючи на це, за словами Андрія Юсова, зараз найбільшу небезпеку для путіна представляють саме ті представники політичних еліт, які не входять до його "ближнього кола".

"Значною мірою рішення розпочати повномасштабну війну – це наслідок їхньої моделі управління. Сучасна росія – це закрите суспільство, в тому числі, всередині диктаторської вертикалі: там не передбачено якогось обговорення чи плюралізму думок. Рішення приймає одна людина, не дуже освічена і не компетентна, тому і наслідки є катастрофічними для росії", – підсумував Андрій Юсов.

Нагадаємо, раніше ми писали, що журналісти з’ясували, що більшість з еліт росії взагалі були не присвячені в плани путіна і вважали те, що відбувається навколо блефом. Багато членів Радбезу дізналися про вторгнення лише 21 лютого.