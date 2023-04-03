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Кремлівська пропаганда вирішила підняти бойовий дух двічі розгромлених російських морпіхів

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Російські морпіхи зазнають великих втрат
Російські морпіхи зазнають великих втрат. Фото ГУР МО

Військове командування рф, ймовірно, боїться за свої прорахунки та намагається відновити медійний образ бригади морпіхів

Російська 155 бригада морської піхоти двічі втрачала боєздатність, а її втрати могли досягати 50%. Однією з основних причин могли стати тактичні прорахунки командування під час наступальних дій під Вугледаром. Однак Міноборони рф все ж таки намагається підняти бойовий дух морпіхів.

Про це йдеться у зведенні за 3 квітня, яке публікує розвідка Міністерства оборони Великобританії.

Щоб поновити репутацію бригади, російські Міноборони проводить інформаційну кампанію. У березні діяльність морпіхів обговорювалася під час візиту одного з головних російських пропагандистів володимира соловйова. Було заявлено, що бойовий дух у підрозділі на високому рівні, а військовослужбовці прагнуть виконувати поставлені їм завдання.

Проте насправді за останні шість місяців бригада кілька разів втрачала бойову здатність і відзначилася великими втратами. У розвідці зазначають, що це пов’язано із прорахунками командування. А російські воєначальники, мабуть, побоюючись, що прорахунки пов’яжуть безпосередньо зі старшим військовим командуванням, намагаються поновити медійний образ бригади морпіхів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Міністерстві оборони України розповіли про втрати ворога на фронті, порівнявши із втратами серед наших військових.

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#Росія #Війна #Втрати #Морпіхи