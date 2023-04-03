Погрожують розстрілом на місці: командування роздало російським солдатам драконівську пам’ятку

"Пам’ятку військовослужбовця Збройних сил росії, що бере участь у "СВО" випустив Західний військовий округ ще восени 2022 року

Росіяни чудово запам’ятали свою втечу з Херсона восени 2022 року і тепер напередодні нового контрнаступу ЗСУ вже роздають методички для своїх солдатів із закликом повернутися до "сталінських методів".

Про це пише видання "Медуза".

За інформацією видання, "Пам’ятку військовослужбовця Збройних сил росії, що бере участь у "СВО", випустив Західний військовий округ (ЗВО) ще восени 2022 року. На ній нанесено мапу України, на якій немає Криму, території Луганської та Донецької областей зазначені у назві як області росії, інші території України, які потрапили під окупацію з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну ніяк не позначені.

Починається методика з подій ще XV ст. У ній йдеться про добробут Заходу "шляхом перетворення на рабів жителів Африки, безжальної колонізації Індії, геноциду індіанців, свідомого знищення китайців опіумом" і поступово все підводиться до аргументів на користь початку так званої "спецоперації". Також багато разів повторюється інформація про протиріччя цінностей Заходу ідеалам російської самобутньої цивілізації.

"Сьогодні достатньо одного погляду на карту, щоб побачити, як західні країни "дотрималися" обіцянки не допустити просування НАТО на схід", — заявив 21 лютого 2022 року володимир путін у своєму посланні перед початком вторгнення в Україну. У брошурі його слова ретельно проілюстровано: країни на карті світу пронумеровані у порядку свого вступу до військового союзу.

Автори пам’ятки підводять військових до висновку, що "активні нацисти" та винуватці "численних кривавих злочинів київського режиму" заслужили виключно на "передання суду". Також солдатам пояснюють, що зараз йде спроба захоплення та "скасування" росії "чужими руками", оскільки США нібито зіткнулися з черговим дефіцитом ресурсів.

Розмірковуючи про російський відступ із захоплених раніше областей України восени 2022 року, автори докладно цитують знаменитий сталінський наказ № 227, відомий світу як: "Ні кроку назад!". Підписаний Сталіним документ, забороняв солдатам відступати без відповідного наказу, а також наказував "винищувати" "панікерів та трусів" на місці.

Для довідки: наказ № 227 допускав введення загороджувальних загонів у склади армій та штрафні частини, куди направляли військових, які завинили у порушенні дисципліни "за боягузтво або нестійкість".

Крім того, в пам’ятці окупантам пояснюють, як отримати пенсію по інвалідності у разі поранення і вказують на можливість отримати "додаткову винагороду" — 50 тисяч рублів за збитий безпілотник і мільйон за захоплену ракетну систему HIMARS.

Варто відзначити, що повернення до сталінських методів виглядає не так уже й несподівано, враховуючи те, що сам володимир путін вже не раз натякав, що є спадкоємцем Леніна та Сталіна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіян ще з деїстського віку привчають до того, що їхня мета — загинути за Батьківщину.