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Паніка путіна зростає: біля ще однієї резиденції диктатора встановили ППО (фото)

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Біля резиденції путіна встановили ППО Новина оновлена 03 квітня 2023, 16:24
Біля резиденції путіна встановили ППО. Фото Колаж "Телеграфу"

Комплекс ППО помітили неподалік місця, де путін любить проводити відпочинок

Команда Олексія Навального виявила, що біля ще однієї резиденції володимира путіна поставили ППО. На цей раз зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" був встановлений на Червоній поляні в Сочі, де любить відпочивати російський диктатор.

Про це повідомляється на YouTube-каналі Навальний LIVE.

На фотографії, де зображено військову техніку, яку отримала команда Навального, добре видно рельєф гір на задньому фоні. За словам соратників Навального, вичислити місце, де стоїть зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", було зовсім не складним завданням.

Достатньо було відкрити онлайн-карту та знайти це місце. У такий спосіб було встановлено, що "Панцир-С1" встановили на Червоній поляні. Їм, до речі, можна збити в повітрі все, що завгодно — ракету, безпілотник або навіть вертоліт.

“Чому саме тут? два величезні будинки, корпус для супроводжуючих осіб, вертолітний майданчик і навіть власний підйомник із ВІП кабінками, це все за документами належить "Газпрому", - йдеться у ролику.

Наголошується, що насправді це секретна зимова резиденція путіна, де він любить кататися на лижах. А щоб убезпечитись ще більше, мабуть, він вирішив, що поряд не завадить зенітний ракетно-гарматний комплекс.

Варто додати, що на початку 2023 року ракетно-гарматні комплекси Панцир-С1 були встановлені поблизу двох резиденцій путіна – на Валдаї та Ново-Огарьово.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у січні цього року в Москві почали розміщувати ЗПРК "Панцир-С1" прямо на дахах будівель. Так, техніка з’явилася на даху будівлі міноборони Росії, а також на звичайній офісній будівлі, розташованій за два кілометри від кремля.

Теги:
#Росія #Сочі #ППО #Володимир Путін #Резиденція #Червона Поляна