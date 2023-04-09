"Гра в наперстки": песков звинуватив Мінські угоди, Олланда та Меркель в обмані росії

У путіна придумали чергове виправдання війни проти України

У росії знову спробували виправдати своє вторгнення в Україну та згадали історії про те, як Захід "не захотів" виконувати умови мінських угод.

Спікер російського диктатора дмитро песков заявив, що через це Москві довелося починати своє повномасштабне вторгнення в Україну.

Він розповів, що мінські угоди були "грою в наперстки", яка дозволила Україні влаштувати "бійню для росіян".

"Нас обманювали і це посилило кризу", — заявив песков.

Його слова доповнила спікер Радфеда рф валентина матвієнко, яка теж спробувала виправдати так звану "СВО". Вона заявила, що Захід нібито готував Україну до війни і якби не вторгнення, то наслідки для росії були б катастрофічними.

Також чиновниця звинуватила колишнього президента Франції Франсуа Олланда та ексканцлерку Німеччини Ангелу Меркель, що ті "вісім років дурили росію".

"Ми неодноразово стикалися прямо з брехнею — кажуть одне, роблять інше, мають на увазі третє", — заявила вона.

Як повідомлялося раніше, пісків під час брифінгу розповів росіянам, що війна швидко не закінчиться та закликав їх згуртуватися навколо кремля.