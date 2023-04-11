Не по Червоній площі 9 травня: військовий експерт розповів, по якій цілі в росії та коли краще вдарити

Україна не плануватиме ударів по Червоній площі

Українські військові експерти стверджують, що Україна била, б’є і буде бити по території росії і навіть у ЗСУ останнім часом уже не соромляться показувати удари по країні агресору. До того ж днями відомий український бізнесмен Володимир Яценко – співзасновник Monobank та розробник українського безпілотника "Довбуш" запропонував 20 млн гривень за сюрприз для путіна на 9 травня. Ідея полягає в тому, щоб посадити літальний апарат на Червоній площі у Москві прямо під час параду.

У зв’язку з цим журналісти "В гостях у Гордона" вирішили поцікавитися у військовий експерта і полковник запасу ЗСУ Романа Світана, чи зможе Україна вдарити по Червоній площі.

На його думку бити по самій Червоній площі недоцільно, але зробити сюрприз "путину" і заразом знищити реальні військові цілі, які будуть у москві перед парадом — це "свята справа".

"Оптимально не Червону площу уразити, а десь за два тижні до 9 травня, уразити Ходинське поле — реальний військовий об’єкт. Там збираються військові частини, які проходитимуть на 9 травня. Ось на цій "ходинці" їх можна знищити тими засобами ураження, які у нас будуть. Червона площа все-таки це місце збору мирних громадян у більшості своїй, тому ми точно не плануватимемо завдання удару або якихось провокацій саме по Червоній площі, а ось по військових об’єктах, особливо за два тижні до 9 травня, ну це свята справа знищити весь цей парад ще до того, як він почне рухатися", — вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, з скільки українців хочуть бомбити росію.