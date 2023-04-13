У злитих документах знайшли оцінку ФСБ втрат росії: цифри дуже відрізняються від Міноборони

Журналісти проаналізували нові злиті документи Пентагону

Злив секретних документів США показує ворожнечу всередині російського уряду. ФСБ звинувачує Міноборони у приховуванні величезних втрат, оскільки останні просто не враховують у своїх звітах втрати серед бійців Росгвардії, найманців ПВК "Вагнер" та військових, які відправляються в Україну з Чечні.

Про це повідомляє The New York Times.

Так, в одному із документів представники американської розвідки кажуть, що головна служба внутрішньої розвідки росії (ФСБ) "звинуватила" міністерство оборони країни "у приховуванні відомостей про російські втрати в Україні". Висновок підкреслює "небажання військових повідомляти погані новини по ланцюжку командування продовжується".

"Представники ФСБ, йдеться в документі, стверджують, що до жертв міністерства не входять убиті і поранені серед бійців Росгвардії, найманців "Вагнера" або бойовиків з Чечні. Розрізнені бойові сили, розгорнуті Кремлем в Україні, іноді діяли врозріз, що ще більше ускладнювало. військові дії Росії", — йдеться в матеріалі.

ФСБ підрахувала, що фактична кількість росіян, поранених та вбитих у бою, наближається до 110 000 осіб. У документі не уточнюються дані щодо втрат, які Міноборони поширює в уряді. Востаннє міністерство публічно оприлюднило кількість загиблих у вересні, коли міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що з початку війни загинуло 5937 російських військовослужбовців.

Американські офіційні особи раніше оцінювали втрати Росії приблизно в 200 000 солдатів. В іншому документі повідомляється, що станом на лютий росіяни втратили від 189 500 до 223 000 осіб, у тому числі до 43 000 убитих у бою, порівняно зі 124 500–131 000 українськими втратами, з яких до 17 500 вбитими в бою.

У нових документах також містяться свіжі подробиці широко відомої суперечки в лютому, під час якої ватажок ПВК "Вагнера" звинуватив російських військових у тому, що його бойовики не мали терміново необхідних боєприпасів. У статті йдеться, що в одному з документів путін спробував особисто врегулювати суперечку, викликавши пригожину та шойгу на зустріч, яка, як передбачається, відбулася 22 лютого.

"Зустріч майже напевно стосувалася принаймні частково публічних звинувачень пригожину і напруженості, що випливає з цього, у відносинах з Шойгу", — йдеться в документі.

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