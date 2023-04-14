Окупанти "захопили" танк Leopard: показати його не можуть з однієї причини (відео)

Немає жодних доказів того, що танк Leopard справді був захоплений окупантами

Російська пропаганда відзвітувала про чергове захоплене та знищене озброєння ЗСУ. Цього разу окупанти нібито змогли захопити танк Leopard та втопити у болоті.

Про це розповів прокремлівському виданню офіцер одного з підрозділів добровольчого батальйону "Сокіл" із позивним "Бик". Втопити танк довелося через те, що російським диверсантам не вдалося відтягнути техніку в тил.

Німецький танк Leopard ЗСУ нібито вже використовують на передовій, а саме на Херсонщині. Однак у прорив їх поки що не відправляють, а застосовують просто для обстрілу російських позицій. Диверсійна група окупантів, за словами пропагандиста, зуміла захопити один із німецьких танків, але доказів цьому немає, бо танк втоплено.

"Вони не змогли протягнути його в тил, взяли та втопили у болоті", — розповів офіцер.

Також окупант заявив, що на Херсонському напрямку, крім німецьких танків, застосовують і німецькі зенітно-ракетні комплекси. А керують ними не українці, а найманці з Німеччини. У мережі під постом політолога Євгена Магди українці підняли ці заяви на сміх.

Ох уже ці болота Херсонщини.

А топити було навіщо?

Ой, ми не змогли показати, він же в болоті втопився. Тому доказів не буде, ахахахаха.

А решту піском засипали.

Ага, в Олешківському болоті.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в росії запустили новий фейк про біолабораторію в Україні. У соцмережі висміяли цю заяву і пожартували, що "бойових комарів" замінили динозаври та кощей безсмертний.