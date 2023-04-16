"Лицемірні м*азі на болотах": у мережі відреагували на цинічну заяву патріарха кирила

Російський церковник вимагає "миру"

У світле свято Великодня патріарх російської православної церкви кирило (володимир гундяєв) зробив чергову цинічну заяву про повномасштабну війну, назвавши при цьому українців "малоросами" та вимагаючи "миру" між нашою країною та росією.

Заяви предстоятеля РПЦ, які він зробив під час Великоднього богослужіння, сьогодні, 16 квітня, процитували російські пропагандистські ЗМІ.

Поплічник російського диктатора володимира путіна "помолився" за те, щоб між Україною та росією, яка безжально обстрілює наші міста та вбиває наших людей, був "мир".

"Щоб мир і спільне добре життя, братні стосунки знову з’єднували міцно-міцно наші народи, які колись були єдиним народом єдиної Русі. Сьогодні про це буде моя особлива молитва, і я просив би вас усіх приєднатися до цієї молитви, щоб Господь благословив землю Руську. Коли я говорю "російську", я маю на увазі Русь, з якої вийшли та великороси, і малороси, і інші народності, але та ж Русь, з якою всі ми пов’язані історично, духовно і цивілізаційно", — заявив патріарх кирило.

У соціальних мережах українці швидко відреагували на чергові висловлювання гундяєва. Користувачі зазначили, що про "братні відносини" між Україною та країною-агресором, яка випускає сотні ракет по мирних містах, не може і йтися. Наші громадяни впевнені, що ніколи більше "миру" між українцями та росіянами не буде.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що швейцарські ЗМІ дізналися про шпигунське минуле патріарха російської православної церкви кирила.