"Потрібно відпрацювати": кадиров не став зустрічатися зі звільненими полоненими і шле їх назад на війну

Після звільнення чеченських військових у рамках обміну полоненими з Україною кадиров показав своє справжнє ставлення до них

Поки в Україні зі сльозами на очах радіють поверненню наших військовополонених, глава Чечні рамзан кадиров навіть не спромігся зустрітися зі своїми звільненими з полону бійцями, тим самим показавши своє справжнє ставлення до них.

На його думку, чеченський воїн нібито не повинен мати жодних причин, щоб опинитися в полоні. А після звільнення кожен військовий має знову відправити на фронт і довести, що він не мав іншого виходу. Про це рамзан кадиров розповів у своєму Telegram-каналі.

"Тому я не зустрівся з тими, хто повернувся. Це питання честі не тільки окремо взятого бійця, а й питання честі всього підрозділу, всього полку, в якому бійці служать. Нехай доведуть, що вони не уникали бою, не боялися зустрітися з ворогом і не шукали можливості скласти зброю і врятуватися від куль", — заявив він.

Між ділом кадиров не забув згадати, що він, звичайно ж, радий, що військові залишилися живі. Але одразу він заявив, що за годину до свого полону бійці зв’язувалися по рації й повідомляли про те, що у них закінчуються боєприпаси. А на думку кадирова, кожен воїн повинен не просто безладно стріляти, а обмірковувати кожен постріл, берегти кожен патрон.

"Усвідомлюю, що в цьому є і моя провина, що вони виявилися недостатньо підготовленими до такої ситуації й не до кінця розуміли, що боєць має планувати свій боєкомплект. Але тепер у хлопців є шанс довести собі, товаришам, командиру та всій країні, що це був вимушений крок. Що присяга, обов’язок і честь понад усе!", — підсумував кадиров.

Як відреагували у мережі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що опухлий рамзан кадиров насмішив мережу фотографіями з нібито "трофеями з фронту" у вигляді американського Stinger та української "Ігли".