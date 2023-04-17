"За Гіві та Арсена": дітей у росії змушують співати пісні про терористів (фото)

Уроки "Разговоры о важном" вийшли на новий "рівень" у росії

Кремлівська пропаганда продовжує активно процвітати в російських школах та дітей вже змушують співати пісні про війну та терористів просто на уроках. Один із таких випадків стався у школі №9 Кримського району Краснодарського Краю.

Про це пише Telegram-канал SOTA, публікуючи також відповідне фото тексту пісні, який пабліку надіслала підписниця.

Зазначається, що керівництво школи вирішило змінити програму позаурочного заняття "Разговоры о важном", темою якого мали стати нацистські злочини, і, мабуть, вважало, що учням старших класів важливіше заспівати пісні про радянсько-російських солдатів, а також терористів.

"На уроці учні старших класів не проходили матеріали "Разговоров о важном" про геноцид радянського народу — вони співали пісні, текст яких ви бачите на доданому фото", — йдеться у повідомленні.

Варто додати, що в тексті є слова про "Гіві" та Арсена. Перший був ватажком батальйону бойовиків "ДНР" "Сомалі" Михайло товстих ("Гіві"), а другий — арсен павлов "Моторола", був ватажком батальйону російських найманців "Спарта" і вбивав українських воїнів на Донбасі. "Гіві" було ліквідовано в Донецьку у 2017 році, а російського найманця "Моторолу" вбили у 2016 році.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у росії на базі "Приватної військової компанії Вагнер Центр" відкрився молодіжний клуб "Вагнеренок". Таким чином ПВК вирішила нібито "прищепити молодому поколінню любов до своєї Вітчизни".

Також ми писали про те, що у росії на шкільних листівках, які діти мали підписати для окупантів, що перебувають на війні в Україні, зобразили солдата гітлерівської Німеччини. Після скандалу, що розгорівся, директор школи поспішила виправдатися.