"Ми як м’ясо і навколо трупи": у росії на білбордах раптово запустили правду про війну (фото, відео)

На екрані з’явилися цитати мобілізованих родичів

Поки російська армія зазнає великих втрат на війні в Україні, а командування використовує її як "гарматне м’ясо", в Єкатеринбурзі воліли не мовчати про це. На медіаекрані у місті з’явилися цитати родичів мобілізованих, які розповідають про ситуацію на фронті.

Правдива інформація з’явилася на білборді, розташованому біля торгового центру "Кор". Про це повідомили в одному з місцевих пабліків у Telegram, опублікувавши відповідні фотографії та відео з цитатами.

Однією з них стали слова родички 46-річного російського військового, якого мобілізували, попри великі проблеми зі здоров’ям, та наявність трьох неповнолітніх дітей.

Змінювана картинка на екрані показує цитату мобілізованого, який розповідає, як його та інших солдатів покинули на полі бою "як м’ясо".

Також були процитовані слова дружини російського військовослужбовця, яка розповіла, що коли військові росії намагаються відступати, то одразу опиняються під вогнем своїх же.

Мати одного з мобілізованих, цитата якої була виведена на екран, каже про те, як її син дзвонив їй і кричав у слухавку "мамо, допоможи мені".

У пабліку наголосили, що не можуть підтвердити достовірність цих цитат і не виключать, що медіащит був зламаний.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в російських містах по телебаченню та радіо пролунав сигнал повітряної тривоги. Людей закликали негайно пройти у найближчі укриття.