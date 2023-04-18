"Вагнерівець", який зізнався у вбивстві українських дітей, зробив несподівану заяву

Колишній найманець повідомив інші деталі скандального інтерв'ю з ним

Екскомандир підрозділу ПВК "Вагнер" Азамат Улдаров, який зізнався, що найманці вбивали українських дітей та підлітків, відмовився від своїх слів.

Про це повідомляє російське агентство РИА ФАН, яке зв’язалося з Азаматом Улдаровим і отримало коментар щодо його визнання в інтерв’ю проекту Gulagu.net.

За його словами, він зізнався у воєнних злочинах нібито через шантаж з боку правозахисника Осечкина, який проводив інтерв’ю, і він говорив на відео те, що йому сказали. Натомість нібито йому пообіцяли не зливати в мережу відео на якому з ним роблять дії сексуального характеру.

"У них є відеозйомка, де мене вбивають, знущаються, гвалтують мене. Я не хотів, щоб це виклали в ефір, а у них ці кадри були. І мене цими кадрами шантажували. Він мені надіслав при моїй дружині два ролики. Я кажу — і що далі? Він каже — ну подумай добре", — сказав Улдаров.

У матеріалі йдеться про те, що відео було все ж таки опубліковано пізніше.

Крім того, роблячи нові зізнання екс-"вагнерівець" сказав, що під час інтерв’ю він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що глава Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на визнання колишнього "вагнерівця" про безжальні вбивства українських дітей та підлітків у Соледарі та Бахмуті. Він пригрозив, що відповідь за такі злочини буде жорстокою та справедливою.