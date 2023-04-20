"Цар любить у солдатиків грати": у мережі обговорюють підготовку до параду на 9 травня у москві

У Москві ведуть підготовку до параду на 9 травня, у столиці Росії помітили рух військової техніки.

У москві в ніч на 20 квітня помітили рух військової техніки, яка, судячи з усього, прибула до столиці росії для підготовки до параду на 9 травня.

Відповідні кадри публікують росЗМІ.

Цікаво, що в ряді російських регіонів було прийнято скасувати паради на 9 травня, але в москві він все ж таки відбудеться. Проте в столиці країни-агресора було ухвалено рішення скасувати проведення пропагандистської ходи "Безсмертний полк".

На опублікованих у мережі кадрах видно, як військова техніка пересувається Волгоградським проспектом. За даними московської влади, генеральна репетиція параду відбудеться 7 травня.

У мережі вже активно обговорюють рух техніки в москві, жартуючи з доцільності проведення параду. Користувачі вважають, що росії нема чим хвалитися, оскільки техніка окупантів жахливо показала себе на полі бою в Україні.

Раніше "Телеграф" писав про те, в яких областях рф скасували паради на 9 травня. Влада зазначених регіонів говорить, що заходи вирішили скасувати нібито для того, щоб не "провокувати супротивника", тобто ЗСУ.