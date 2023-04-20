На Білгородщині порахували загиблих від обстрілів і пояснили все "агресією України"

Губернатор Білгородської області надав повний звіт із втратами та руйнуваннями

У прикордонному російському Білгороді та області, в яких нерідко відбувається раптова "бавовна", підрахували кількість загиблих від військових дій з початку повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала росія.

Про це сказав губернатор Білгородської області в’ячеслав гладков, представляючи щорічний звіт перед депутатами обласної думи, повідомляють російські ЗМІ. При цьому важливо зазначити, що, називаючи кількість жертв, він заявив, що причиною смертей мирних громадян нібито стала "українська агресія".

Так, з презентації гладкова виходить, що в результаті 2276 обстрілів було поранено 123 і загинуло 30 осіб. Також було зруйновано або пошкоджено 3267 домоволодінь та 660 автомобілів.

Крім того, він заявив про пошкодження 57 шкіл і дитячих садків, 636 об’єктів енергетичної інфраструктури, 137 об’єктів комерційної нерухомості, 386 км дорожнього полотна та ще 19 тис. га сільськогосподарських угідь.

Водночас слід зазначити, що за офіційними даними Організації Об’єднаних Націй, з 24 лютого 2022 року жертвами російської агресії проти України стали 22 904 цивільні особи. З них 8534 людини загинули, ще 14370 були поранені.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що загальні втрати росії на війні в Україні перевищують 200 тисяч осіб. У цьому разі йдеться про знищених, зниклих безвісти, а також поранених російських окупантів.