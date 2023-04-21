росію кошмарять невідомі безпілотники - підривають геть усе (фото)

Росіяни продовжують здригатися від вибухів на своїй території

Невідомі дрони продовжують кошмарити росіян на їхній же території. Відразу в двох областях росії поскаржилися на вибухові інциденти і звинуватили в усьому Україну. Цілі у БПЛА виявляються найрізноманітнішими.

Так, один із випадків стався у місті Клинці, що у Брянській області росії. За словами місцевого губернатора Олександра Богомаза, на територію житлового будинку впав безпілотник, завдавши серйозних руйнувань.

"Є часткові руйнування домоволодіння, вибиті шибки. На місці працюють оперативні служби", — каже богомаз.

Пізніше у мережі з’явилися фото з місця подій. РосЗМІ стверджують, що на літальному апараті нібито було виявлено напис "Смерть мос**ям".

Другий інцидент стався вже у сусідній Курській області. Там, як пишуть пропагандисти, посилаючись на місцеву владу, дрон-камікадзе атакував трактор-навантажувач, який проводив роботи на фортифікаційних спорудах у районі села Гуєве у Суджанському районі.

"Дрон-камікадзе пошкодив будівельну техніку, водій не постраждав", — йдеться у повідомленні.

В обох випадках росіяни в усьому звинуватили Україну, хоч у нашій країні свою причетність до вибухів не визнавали. При цьому, як можна побачити за інцидентом з Бєлгородом, окупанти й самі непогано справляються з бомбардуваннями своїх же територій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в мережі опублікували повне відео падіння та вибуху російської бомби у Білгороді.

Також ми повідомляли, що у Білгородській області порахували загиблих від обстрілів та пояснили всі "агресією України".