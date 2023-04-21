Це обличчя треба бачити: на росТБ серйозно облажалися із заявою про Бєлгород

Пропагандист сам був здивований від сказаного

Російські пропагандисти, коментуючи новину про потужний вибух у Бєлгороді, зробили гучну заяву. Найімовірніше, це була чергова ганебна помилка або атака хакерів, але не можна виключати, дивлячись на "тривожність" в російських регіонах, і те, що тут є частка правди.

Так, ведучий новин на російському федеральному телебаченні, заявив про розчищення місця падіння бомби від уламків і додав:

"Сучасна бойова техніка дозволяє російським підрозділам ліквідувати екстремістів у зоні "СВО" з мінімальної відстані", — каже пропагандист із приголомшеним від сказаного лицем.

Судячи зі слів ведучого, Бєлгород входить до зони так званої "СВО", а падіння бомби було ударом по "екстремістах" зблизька.

Слова пропагандиста одразу розлетілися по мережі і викликали шквал гумору та глузувань.

Нагадаємо, що ввечері 20 листопада у Бєлгороді стався вибух, який залишив по собі величезну вирву. Ударна хвиля була настільки потужною, що один із легковиків закинуло аж на дах супермаркету. Пізніше російські військові визнали причетність до події.

"Причиною вибуху в Бєлгороді назвали "позаштатне сходження боєприпасу" з російського літака Су-34", — йшлося у повідомленні мінооборони рф.