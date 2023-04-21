У справі про бомбардування Бєлгорода відкрилися несподівані подробиці

Друга бомба, мабуть, не розірвалася

Увечері 20 квітня на російський Бєлгород впала авіаційна бомба, яка вибухнувши утворила величезну вирву посеред вулиці. Однак тепер з’являються версії, що бомби могли бути дві.

Так бєлгородський журналіст Микита Парменов заявив, що місце вибуху першої бомби знаходиться на відстані майже квартал від місця, де було зафіксовано постраждалих.

Журналіст каже, що саме другий снаряд зруйнував кілька балконів житлової багатоповерхівки та, мабуть, устромився в землю, не вибухнувши.

За його словами, поліція відразу ж оточила це місце та евакуювала мешканців, проте місцева влада факт інциденту не визнає.

Водночас військовий експерт Олексій Гетьман розповів "24 каналу", що бомби могли впасти не лише через несправність літака та випадкове "випадання" бомб, але також через те, що літак потрапив у область дії української радіолокаційної станції.

"Для пілота є попередження, коли його захоплює ЗРК, що будь-якої миті може статися запуск зенітної ракети", — каже він.

Гетьман каже, що пілот міг просто злякатися та скинути бомби, щоб зробити літак легшим та маневренішим.

Як повідомлялося раніше, як запевняє місцева влада, під час падіння бомби на Бєлгород постраждали троє людей. Крім того, було ухвалено рішення розселити постраждалий трипід’їзний п’ятиповерховий будинок.