На Дубайському напрямку: у мережі висміяли слова пригожина про сина пєскова, який "воював в Україні"

Син чиновника нібито вирушив воювати простим артилеристом

Ватажок бойовиків ПВК "Вагнера" євгеній пригожин у своєму новому відео де він намагається "вколоти" Мінооборони росії, з яким у нього вже давній конфлікт, крім іншого заявив, що син прессекретаря путіна нібито воював у складі його військової компанії.

Про це він заявив у відео, яке розповсюдила його пресслужба.

За його словами, син дмитра пєскова нібито відслужив у нього простим артилеристом по коліно в багнюці, в г***і на "Урагані".

"З усіх моїх знайомих (вперше про це скажу) одна людина — Дмитро Пєсков, який свого часу прославився закінченим лібералом, свого сина відправив, який частину життя прожив в Америці, якщо не помиляюся, або в Англії, прийшов і каже: "забери його простим артилеристом", — заявив пригожин, не додаючи конкретних дат і деталей.

Варто зазначити, що терорист не уточнив ім’я сина пєскова, який, за його словами, служив у ПВК. При цьому, за даними російських медіа, під опис, озвучений у відео, підходить старший син прессекретаря президента росії Микола Чоулз, який жив у Великій Британії 10 років і повернувся до росії в 2011-2012 роках.

У мережі вже відреагували на таку гучну заяву. Більшість користувачів, м’яко кажучи, засумнівалися в правдивості слів ватажка найманців.

Нагадаємо, раніше ми писали, що син пригожина міг допомогти ЗСУ знищити безліч вагнерівців.