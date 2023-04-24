Епопея з сином пєскова триває: прессекретар путіна вирішив ганьбитися далі

Від розголошення подробиць "служби" пєсков вирішив утриматися

Кремлівський речник дмитро пєсков не залишився осторонь скандалу, який розгорнувся навколо його сина — миколи чоулза, який нібито брав участь у так званій "військовій спецоперації" в Україні. Зокрема, речник володимира путіна підтвердив, що пєсков-молодший, дійсно, воював проти українців, хоча раніше журналістам вже вдалося цей факт спростувати.

Про це у понеділок, 24 квітня, посилаючись на слова путінського поплічника, пише російський Telegram-канал "Раньше всех. ну почти".

"Так, справді він брав участь у спеціальній військовій операції. Більше я не хотів би говорити, це не стосується моєї роботи", — заявив дмитро пєсков.

Нагадаємо, раніше власник російської приватної військової компанії "Вагнера" євген пригожин повідомив, що син спікера кремля микола брав участь у бойових діях в Україні в ролі заряджаючого артилерійського реактивної системи "Ураган". За словами засновника ПВК, боєць чоулз "відпрацював від дзвінка до дзвінка" і виявив мужність та героїзм під час воєнної служби на фронті.

Згодом сам чоулз в інтерв'ю на каналі "Соловйов Live" заявив, що прийняв рішення вступити до "Вагнера", аби підтримати "спецоперацію". Ба більше, "товариші по службі", які також прокоментували бойові здобутки сина кремлівського речника, повідомили що підрозділ, у складі якого воював микола, нібито отримав безліч державних нагород за успішну службу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після оголошення президентом росії володимиром путіним часткової мобілізації у рф велика кількість росіян почали шукати ймовірності уникнути їх залучення до бойових дій. Серед переліку тих, хто запанікував найбільше, був і син пєскова — микола.