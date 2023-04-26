Дедалі ближче до Красної площі: росію атакують дрони, ще два безпілотники впали в Підмосков'ї

Вибухових пристроїв на дронах не виявили

У росії продовжують загадково падати невідомі дрони. Цього разу така ситуація трапилася в Підмосков’ї, де на ділянки місцевих жителів впали два безпілотні літальні апарати. На одному з них було встановлено камеру.

Про це сьогодні, 26 квітня, повідомляє Telegram-канал SHOT, посилаючись на інформацію із власних джерел.

Перший дрон упав біля будинку мешканця села Новосидориха в Шатурському районі 25 квітня, приблизно о 5-й годині вечора. Встановити модель БПЛА поки не вдалося, оскільки розпізнавальних знаків на ньому не було. Зазначається лише, що квадрокоптер був завдовжки близько 20 сантиметрів.

Другий безпілотник залетів за паркан і приземлився на території ділянки у селі Обухово у Раменському міському окрузі. Це сталося близько восьмої години вечора. Встановлено, що на ділянку впав дрон SJRC F11, на якому була камера. Його обстежили на наявність вибухівки, але її не було. Наразі з’ясовується, хто запустив дрони.

Варто зазначити, що українці в мережі вже обговорюють "подарунки" для росії на 9 травня, а випадки атак беспілотників на міста рф, вони вважають "тренуванням наших військових" до головного сюрпризу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росію кошмарять невідомі безпілотники. У квітні на такі інциденти поскаржилися одразу у двох областях росії, заявивши, що один із дронів упав біля житлового будинку, а другий дрон-камікадзе атакував трактор-навантажувач.