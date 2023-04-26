Російські депутати мруть на фронті, як мухи: ЗМІ порахували, скільки вже знищено

Більшість ліквідованих російських парламентаріїв — депутати "єдиної росії"

росія продовжує зазнавати величезних втрат на війні в Україні як в особовому складі, так і у бойовій техніці. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення Збройним силам вдалося "демілітаризувати" вже десять російських депутатів.

Про це у середу, 26 квітня, повідомив Telegram-канал "Можем объяснить", зазначивши, що ці дані — лише ті, про які оголошувалося публічно. Серед загиблих парламентаріїв, 9 — це муніципальні депутати, більшість з яких – "єдинороси" (партія "Єдина росія" — Ред.).

Депутати росії, які загинули у так званій "спецоперації" в Україні

Кого з російських депутатів вдалося ліквідувати ЗСУ

депутат хуралу Кизила айдис саая (Тува);

(Тува); депутат сільського поселення Хуртагінське даша джаріпов (Бурятія);

(Бурятія); депутат сільради денис піхтовіков (Башкирія);

(Башкирія); депутат Щолкінської міської ради віталій костенко (Крим);

(Крим); муніципальний депутат олексій дяволюк (Псковська область);

(Псковська область); депутат Каменоломенського сільського поселення від партії "Яблуко" степан парадін (Ростовська область);

(Ростовська область); депутат від "Справедливої росії" андрій сізов (Іванівська область);

(Іванівська область); комуніст сільради сергій голіков (Новосибірська область);

(Новосибірська область); самовисуванець із поселення Вельське дмитро істомін (Архангельська область).

Крім того, у мережі з'явилась інформація щодо загибелі у війні в Україні депутата Верховної Ради Хакасії дмитра іванова. Депутат воював у складі приватної військової компанії "Вагнера".

"Ще сімох депутатів державної думи росії кулі української армії обійшли стороною. Їм поталанило вижити лише тому, що вони воювали здебільшого на словах, за спинами професійних російських військовослужбовців", — пише портал.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, на думку військового оглядача Олександра Коваленка, що до кінця весни окупанти вичерпають увесь потенціал.