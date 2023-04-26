У росії розбився бойовий літак: відео та подробиці

Під час польоту у винищувача спалахнув двигун

У росії впало чергове військове повітряне судно — це був літак МіГ-31. Як повідомляють місцеві жителі, аварія сталася в Мурманській області, а сам літак впав в озеро неподалік селища Риж-Губа. За попередніми даними, льотчики встигли катапультуватись.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. На відео, якими діляться у мережі, видно, як літак стрімко падає донизу.

Очевидці повідомляють, що військовий літак летів над Мончегорськом і раптово спалахнув у повітрі, після чого почав втрачати висоту. Екіпаж зміг відвести винищувач у бік гір, щоб уникнути жертв серед цивільних. Пілоти встигли катапультуватись. На місце аварії чергового військового літака виїхали рятувальники.

Силові структури росіян підтвердили інформацію про катастрофу винищувача під час виконання навчальних польотів. Очевидці бачили в небі двох парашутистів, а в Міноборони росії підтвердили, що пілоти встигли катапультуватись та приземлилися недалеко від садівництва Берізка. Їх вже евакуювали та доставили в безпечне місце. Причиною аварії військового літака став спалах двигуна, але через що це могло статися, поки що не ясно.

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