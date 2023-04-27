"Третину рук і ніг відрізали даремно": на війні росіян частіше вбивають самі росіяни, заявили в росії

У росії розповіли про великі проблеми у питанні лікування військових

На війні в Україні росіян найчастіше вбивають самі росіяни, ніж наші військові.

Таку заяву зробив голова навчального центру тактичної медицини концерну "Калашников" Артем Катулін, пишуть російські ЗМІ.

За його інформацією, понад 50 відсотків від загиблих російських солдатів в Україні померли від ран, які насправді не загрожували їхнім життям.

Катулін додав, що "третину рук і ніг у російських солдатів відрізали просто дарма".

"На такі заходи змушені йти через те, що пораненим під час надання першої медичної допомоги неправильно накладали джгути", — додав він.

За даними Генштабу, станом на 27 квітня в Україні було ліквідовано майже 190 тисяч окупантів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що окупанти продовжують зазнавати величезних втрат на війні в Україні як в особовому складі, так і бойовій техніці. Зокрема з початку повномасштабного вторгнення Збройним силам вдалося "демілітаризувати" вже десять російських депутатів.

Також ми писали про те, що, на думку військового оглядача Олександра Коваленка, до кінця весни противник вичерпає весь потенціал. Експерт упевнений, що у перспективі підрозділи рф не зможуть не те, щоб вести наступальні дії, а й навіть оборонні.