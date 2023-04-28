Загинули тисячі: стало відомо, скільки "кадирівців" могло бути знищено в Україні

Останки ліквідованих військових планують перепоховати

У ході повномасштабної війни в Україні росія зазнає великих втрат серед своїх військових, у тому числі загальна кількість ліквідованих "кадировців" вже може перевалювати за 10 тисяч.

Такий висновок можна зробити зі статті, що була опублікована на сайті представництва кадирова в Ярославській області росії. У ній заявлено про доручення перепоховати останки своїх солдатів, які були ліквідовані під час війни в Україні. Йдеться про 10 тис. "кадировців". Про це повідомляється в Telegram-каналі "Інформатор України".

"Ми розуміємо, що вже зараз йдеться про тисячі хлопців. Але війна триває, буде ще багато жертв. І ми маємо бути до цього готові. Кожен чеченець, кожен мусульманин, який вирушає в Україну, має розуміти, що його поховають гідно. Без варіантів", — заявив голова парламенту Чеченської республіки магомет даудов.

У цій статті зазначено, що в рамках проекту планується перепоховання понад 10 тисяч "кадировців". На перепоховання парламент Чеченської республіки виділив вже 15 млрд рублів.

Як зазначається "Інформатор", згодом статтю було видалено з сайту, а слідом за цим надійшли заяви про те, що це нібито був "злом" і взагалі все це "фейки".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що таємний цвинтар найманців ПВК "Вагнера" у Краснодарському краї росте з небувалою швидкістю. З початку квітня на ньому додалося кілька десятків могил.