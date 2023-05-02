У мережу витекла методичка для роспропаганди: чим "скабєєви" накачуватимуть росіян перед контрнаступом ЗСУ

У Кремлі вже пояснили, як правильно розповідати про контрнаступ ЗСУ

Російським пропагандистам, як у випадку з "жестом доброї волі" в Херсоні і подібних неприємних для окупантів ситуацій, вже почали готувати методички про те, як розповідати росіянам про контрнаступ ЗСУ.

Документи, підготовлені Адміністрацією володимира путіна, потрапили в розпорядження журналістів "Медузи".

Так, з нової методички стає відомо, що кремлівських посіпак просять "не занижувати очікування анонсованого контрнаступу України за підтримки НАТО" — і не говорити про те, що "Київ нібито не готовий до "контрнаступу"". Натомість провладні ЗМІ, навпаки, мають наголосити на тому, що західні країни постачають Києву озброєння і всіляко підтримують Україну.

Таким чином, пояснюють джерела видання близькі до адміністрації, пропагандисти хочуть "вбити одразу двох зайців". Адже якщо контрнаступ ЗСУ не покаже високих результатів, то можна буде розповідати росіянам про те, як "героїчно" окупанти відбили цю атаку, а якщо Україна розгромить рашистів, то тут уже готове пояснення — адже зла "НАТА" нібито зосередила колосальні зусилля проти росії. а на тлі цих зусиль перемоги Україні не такі вже й розгромні.

Крім цього, кремль каже пропагандистам "не педалювати інформацію про суми коштів", які спрямовуються з російського бюджету на відновлення інфраструктури на окупованих та анексованих українських територіях.

"Достовірно невідомо, скільки саме росія витратить на це, — ймовірно, сума перевищить один трильйон рублів; вже в першому кварталі 2023 року дефіцит бюджету склав 2,4 трильйона рублів", — йдеться в матеріалі.

Натомість, кажуть у путіна, хай "кисєльови та скабєєві" розповідають, наприклад, про ремонт у школах, дитячих садках та лікарнях.

Ще однією "небажаною темою" для пропаганди стали репетиції параду з нагоди 9 Травня. Нагадаємо, що в Москві та інших містах не будуть проводити традиційну ходу "Безсмертного полку", а доступ до Червоної площі взагалі буде закритий до 10 травня для відвідувачів.

"Один із політтехнологів, які співпрацюють з владою в розмові з "Медузою", припустив, що справа не тільки в тому, що влада не може забезпечити безпеку заходів, — швидше за все, у 2023-му в параді братиме участь менше техніки, ніж у минулі роки, а та, що все-таки вийде на площі, здебільшого буде старою», — пишуть журналісти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Росії видають методички не тільки пропагандистам, а й окупантам.