Вибухи та пожежі на аеродромах: у росії два нових інциденти

В проблемах на одному з аеродромів вже звинуватили ЗСУ

Брянська область рф продовжує чути вибухи. Після того як кілька днів тому з рейок зійшов потяг, в ніч на 3 травня вибухало на військовому аеродромі.

Новинарні Telegram-канали рф повідомляють, що аеродром атакували п’ять українських безпілотників. Два з них нібито вдалося знищити зі стрілецької зброї, ще два — вибухнули на аеродромі. Ще один росіяни так і не знайшли. Пошкодження названі "незначними", постраждав Ан-124, який не експлуатується, стверджують росЗМІ.

Майже одночасно з цим спалахнув ангар з гелікоптерами в присілку Гостилиці Ленінградської області. В тій місцевості знаходиться найбільший аеродром північно-західної частини росії. Заявляється, що загорілися покришки. Гелікоптери встигли евакуювати, ніхто не постраждав, — стверджують новинарі.

Присілок Гостилиці на карті

Нагадаємо, менш, аніж тиждень тому в Санкт-Петербурзі пролунав вибух поблизу аеродрому. Місцеві стверджували, що чули дзижчання дрона. Про ще одну атаку дронів звітують з Бєлгородської області. Там БПЛА вибухнув біля захисних споруд, є постраждалий.