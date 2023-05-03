росію накрила хвиля бавовни та диверсій. Де вибухало і горіло останнім часом (добірка, фото і відео)

У більшості випадків росіяни стверджують, що ніхто не постраждав та занижують масштаби збитків

Протягом останніх днів у росії почастішали випадки підривів важливих об'єктів, що поставило на вуха фсб та прокуратуру в країні-агресорці. Яскраво спалахують нафтобази, сходять з рейок потяги та загадково вибухають військові аеродроми. Хто стоїть за цими актами доброї волі — наразі невідомо, адже офіційно відповідальність за це ніхто не взяв.

"Телеграф" зібрав хронологію вибухових подій у рф:

Пожежа на нафтобазі у Севастополі

У ніч проти 29 квітня на нафтобазі в анексованому Севастополі спалахнула масштабна пожежа. Окупанти казали, що спалахнув один резервуар з паливом, і визнали, що всього полум'я охопило понад 1000 квадратних метрів, вогонь гасили кілька днів.

Водночас за словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, вибух на нафтобазі знищив понад 10 резервуарів із нафтопродуктами загальною місткістю 40 тисяч тонн. Нафтопродукти були призначені для Чорноморського флоту країни-агресора, з кораблів якого обстрілюють Україну.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменю сказала, що ця прикра пожежа змусить окупантів переорієнтовуватися та розосередитися.

Наслідки вибуху видно навіть на супутникових знімках. Як повідомляють Схеми, на фото Planet Labs зафіксовано кілька близько 10 резервуарів, де, ймовірно, зберігалися нафтопродукти.

Курортний сезон у Євпаторії та Севастополі

Ввечері 1 травня у Севастополі та Євпаторії було чути вибухи. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що місто атакують українські безпілотники та що один із них вдалося збити. Втім, збиття БПЛА українці поставили під сумнів, адже мережею швидко розійшлися кадри відео з Севастопольської бухти, де чітко зафіксовано дим.

Вибухи у Ленінградській області

У Сусанинському поселенні Гатчинського району Ленінградської області 1 травня підірвали опору ЛЕП. При цьому на другій опорі ЛЕП нібито було виявлено вибуховий пристрій. Як згодом повідомили росіяни, підриву другої опори вдалося уникнути. Вибухотехніки зняли та розмінували заряд із підривником.

Атака на будівництво оборонних споруд рф на кордоні з Україною

У Білгородській області 2 травня невідомий безпілотник скинув вибухівку на місце будівництва захисних споруд у Білгородській області на кордоні з Україною. За словами росіян, дрон належав ЗСУ, оскільки прилетів з боку українського кордону, а сама атака сталася неподалік села Прилісся близько 13:00.

На момент атаки земельні роботи виконував 46-річний чоловік на ім'я Сергій. Внаслідок вибуху він отримав контузію, але до лікарні їхати відмовився. Фото та відео підтвердження події немає, як і немає офіційної інформації будь-якої зі сторін.

Підриви залізниці на Брянщині

У Брянській області рф, що межує з Україною та Білоруссю, два дні поспіль підривали залізничні колії, якими постачали великі обсяги пального.

Перший вибух стався 1 травня — ворог втратив теплотяг з нафтою, що слідував у рф з Гомеля, чотири вагони та 12 тонн дизельного пального. Все це красиво перекинулося та загорілося. Зруйновано частину рейки розміром близько 6 метрів і 4 бетонних шпали. Також на місці утворилася вирва.

Telegram-канали росіян повідомляли, що вибухівку на коліях було встановлено в трьох місцях. Пропагандисти припускають, що бавовну на залізниці влаштували диверсанти, які ймовірно, довго стежили за коліями, бо за 100 метрів від вибуху було знайдено недопалки, 2 пачки від цигарок, порожню банку з-під пива та упаковку від супу швидкого приготування.

Вдруге карма наздогнала Брянщину 2 травня — ввечері поблизу станції Сніжецька внаслідок детонування вибухівки зійшов з рейок ще один вантажний потяг.

За даними низки російських ЗМІ, внаслідок інциденту з рейок зійшло 20 вагонів. Канал Baza пише, що в деяких вагонах, що перекинулися, були сірка і селітра, в деяких — металобрухт.

Перекинутих поїздів могло б бути більше, однак за даними Telegram-каналу Mash, удень 2 травня місцевий залізничник на 77-му кілометрі перегону "Красний Ріг — Почеп" помітив кілька підкопів та викопаний щебінь у мішках. Він викликав поліцію, а ті перекрили район. Вибухівки нібито не знайшли.

Бавовна у Тьоткиному

У селищі Тьоткине в Курській області зранку 2 травня було гучно: губернатор області Роман Старовойт повідомив, що був обстріл нібито "з боку України", росіяни нарахували 10 "прильотів". У 7 домоволодіннях є пошкодження дахів, фасадів, вікон, огорож. Також пошкоджено газову трубу низького тиску.

Пожежа на нафтобазі біля Тамані

У ніч проти 3 травня у селі Волна біля російської Тамані спалахнула пожежа на нафтобазі "Таманьнефтегаз". Що цікаво, Волна розташована всього в 15 км від Кримського мосту, який з'єднує Таманський півострів з Керченським. Пропагандисти стверджують, що причиною пожежі в резервуарі з нафтою стало "падіння безпілотника".

Порт Тамані розташований навпроти анексованого Криму на іншому боці незаконного мосту

На території нафтобази спалахнула сильна пожежа, її було видно навіть по той бік Кримського мосту. Місцева влада повідомляла, що площа пожежі перевищила 1,2 тис. кв. м. Постраждалих нібито не було. Станом на ранок середи пожежу досі не могли загасити, вогонь тушать п'ять пожежних поїздів та майже дві сотні людей.

Атака безпілотників по Брянщині

Вночі 3 травня безпілотники атакували військовий аеродром Сєща у Дубровському районі Брянській області. росіяни скаржаться, нібито це "українські БПЛА" атакували аеродром, всього дронів було 5, 2 з них було знищено зі стрілецької зброї, ще 2 вибухнули на території аеродрому. Ще один безпілотник не знайшли. Сєща розташоване за 170 км від кордону з Україною, всю цю відстань БПЛА нібито пролетіли повз ППО росії.

В результаті цього невеликі пошкодження отримав транспортний літак Ан-124 "Руслан", у нього пошкоджене крило. росЗМІ стверджують, що літак і так не експлуатувався, а постраждалих немає. Проте російські z-патріоти в соцмережах вже жаліються, що більше таких літаків у рф не виготовляють, а їхня кількість складала 55 штук у всій країні.

Воєнний аеродром Сєща - це місце, звідки по Україні найчастіше запускають "Шахеди"

Сєща — це аеродром, звідки росія регулярно запускає по Україні партії дронів-камікадзе "Шахід". Про це, зокрема, раніше заявляв речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, також летовище постійно згадується у моніторингових звітах "Білоруського Гаюна", бо звідти у Білорусь і назад перекидали літаки Іл-76, гелікоптери Мі, винищувачі Су-34 та Су-35.

Аеродром розміщується в 170 км від кордону з Україною. Якщо це бійсно були БПЛА, вони подолали вражаючу відстань повз ППО

Пожежа на аеродромі в Ленінградській області

На аеродромі у селі Гостилиці в Ленінградській області вранці 3 травня сталася пожежа в ангарі з гелікоптерами. У МНС рф повідомили, що повідомлення про спалах надійшло близько 7-ї ранку, на аеродромі горіли покришки, а площа загоряння склала 15 квадратних метрів.

Аеродром в Гостилиці — найбільший у північно-західній частині росії. Два гелікоптери встигли евакуювати, ніхто не постраждав, — стверджують російські ЗМІ.

Безпілотники над кремлем

У москві цієї ночі над кремлем кружляли безпілотники. Як повідомляють російські Telegram-канали, два безпілотні літальні апарати були націлені на кремль, а на відео у соцмережах видно як над центром москви йдуть клуби диму. Їх нібито збили, по столиці країни-агресорки розлетілися уламки, щоправда, росЗМІ повідомили, що збитків не завдано.

В росії повідомляють, що в результаті вжитих військовими дій із застосуванням систем радіолокаційної боротьби апарати були виведені з ладу. Графік роботи володимира путіна змін не зазнав. Водночас у рф назвали те, що сталося вночі, "замахом на путіна" і стали погрожувати заходами відповідь "там і тоді, де і коли вважатиме за потрібне".

Мер москви собянін вже заборонив запускати безпілотники у місті.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому важлива "бавовна" на кримських базах зберігання палива та паливо-мастильних матеріалів.