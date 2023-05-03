"Так не били ще ніколи": соцмережі у захваті через атаку на путінський кремль

Користувачі соцмереж відзначили "блискучу" роботу російської ППО і вкотре пожартували з того, як у росії "все йде за планом"

У ніч проти 3 травня невідомі безпілотники атакували кремлівську резиденцію диктатора володимира путіна. Хоча влада рф вже встигла заявити, що це був замах на їхнього лідера, але "атаку вдалося вбити", вже з’явилися відео, котрі підтверджують, що в кремлі все ж таки була пожежа. А в мережі тим часом ця подія вже встигла зібрати чималу кількість коментарів і смішних мемів.

Поки в росії панікують через атаку невідомих дронів і намагаються у своїй манері пригрозити, що "все тільки починається", користувачі соцмереж радісно коментують цю подію і зазначають, що так звана "СВО", дійсно, йде за планом.

Дехто припустив, що атака безпілотників на кремль — це підготовка до улюбленого в росії параду на 9 травня.

До речі, в мережі жартівливо припустили, що безпілотників було не два, як стверджується, а три. Ось тільки третій залетів одразу до кабінету путіна.

Джерело: Труха Україна

Не обійшлося на цьому святі й без коментарів самих російських пропагандистів, які вже щосили погрожували за нічну атаку по кремлю. Наприклад, маргарита симоньян заявляє про початок "чогось справжнього", а й російські пабліки й самі росіяни стали обурюватися через цю пригоду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі було опубліковано відео моменту удару по кремлю, записане на камери зовнішнього відеоспостереження.