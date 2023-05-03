"Мабуть, це НЛО": росія істерить через удари по кремлю, а у ВСУ кумедно прокоментували

росія у своїй звичайній манері вже перейшла до погроз

Спікер Держдуми рф в’ячеслав володін назвав нічну атаку безпілотників на кремль "терактом відносно путіна і нападом на росію", які нібито здійснила Україна. Тим часом Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат також дав коментар щодо цього інциденту.

Так, після нічної події в москві володін влаштував справжню істерику у своєму Telegram-каналі й вибухнув погрозами у бік України та заявив, що "Київський режим необхідно визнати терористичною організацією".

"Зеленський, віддаючи накази на вчинення терактів, став в один ряд з іншими міжнародними терористами. Київський режим сьогодні не менш небезпечний, ніж Аль-Каїда*, Джебхат ан-Нусра*, ІДІЛ* (усі — заборонені у рф). Його злочинні методи очевидні для всієї світової спільноти: ядерний шантаж, вбивства політичних та громадських діячів, диверсії та підриви цивільних об’єктів. Тепер — і замах на Президента нашої країни", — заявив він.

Також володін пригрозив і Заходу, який постачає Україні зброю, щоб захищатися від російських окупантів, що той нібито є прямими співучасником "терористичної діяльності". Не обійшлось і без погроз.

"Вимагатимемо застосування зброї, яка здатна зупинити й знищити київський терористичний режим", — підсумував володін.

Водночас речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат дав свій коментар про атаку на кремль.

"Я тільки подивився це відео. Ну, так, з першого погляду сказати, що це було — напевно, НЛО. не можу сказати прямо, що це взагалі відбувалося і наскільки це ефективно. Там прапори видно на цьому відео, навіть не похитнулися. І ніяких наслідків від цього немає. Якщо у такий спосіб росія намагається, це моя особиста думка, не думка Повітряних сил, показати якусь ескалацію з боку України, якісь агресивні дії, то росія так робить завжди", — зазначив Ігнат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у мережі вже з’явилося відео нічної атаки на кремль. Момент удару БПЛА влучив у камери зовнішнього відеоспостереження. Пізніше було опубліковано відео з іншого ракурсу.