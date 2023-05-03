Російський опозиційний сайт уже лякає "можливим ядерним ударом" по Україні

За версією сайту, удари можуть бути завдані вночі

Після нічної атаки двох невідомих безпілотників на кремль почали з’являтися повідомлення про те, що росія у відповідь нібито може завдати ядерного удару по Україні.

Цю інформацію опублікував російський опозиційний сайт Гулагу.Нет, посилаючись на власні джерела.

"На авіабази в Енгельсі та Шайківці відправлено доручення готувати до вильоту ряд ТУ-22М, у ніч можуть бути завдані ракетні удари по цілій низці адміністративних будівель у Києві. Джерело припустило, що вперше може бути застосована ядерна зброя, як мінімум 2 "вироби" вже знаходяться безпосередньо на одному із зазначених аеродромів", — пише Гулагу.нет.

Зазначимо, що раніше загрозами у бік України вибухнув спікер Держдуми рф в’ячеслав володін. Він заявив, що після того, що сталося, в росії, вимагатимуть "застосування зброї, яка здатна зупинити й знищити київський терористичний режим". Однак у ЗСУ лише кумедно прокоментували опубліковані у мережі відео атаки на кремль.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Офісі президента України відреагували по нічну атаку безпілотниками на кремлівську резиденцію президента рф. В ОП вкотре нагадали, що наша країна лише захищає свої території, а не займається нападом на чужі.