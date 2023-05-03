Будуть захищатися: у путіна зробили серйозну заяву про "ядерку"

У росії знову говорять про свою "ядерку"

У росії на тлі атаки невідомих безпілотників знову заговорили про свою ядерну зброю. Там зазначили, що їм лише оборонятимуться.

Про це повідомляють російські пропагандисти, посилаючись на заяву Міноборони рф під час брифінгу для "дружніх країн".

Там зазначили, що діяльність росії в галузі ядерного стримування має оборонний характер і спрямована на гарантований захист територіальної цілісності.

"На основі доктринальних документів доведено російські підходи до ядерного стримування. Зазначено, що діяльність російської федерації в галузі ядерного стримування має оборонний характер і спрямована на гарантований захист суверенітету та територіальної цілісності країни", — заявили в Міноборони рф

Варто зазначити, що останнім часом у Москві все частіше заїкаються про "ядерку". Так, наприклад всього тиждень тому там заявили, що "росія не має наміру йти шляхом ядерної ескалації" але радять "не відчувати москву".

Нагадаємо, що всі ці заяви йдуть одночасно з тим, поки колишній президент росії Дмитро Медведєв загрожує застосуванням ЯО, а путін озвучує терміни його розміщення в сусідній Білорусі.

Раніше ми писали про те, що військовий експерт Олег Жданов оцінив можливість застосування путін ядерної зброї.