Удар по кремлю: у лаврова заплуталися в погрозах та "винних"

У МЗС рф не можуть визначитися, хто ж винен в атаці БПЛА на кремль

Після атаки невідомими безпілотниками на кремль у ніч на 3 травня, у росії продовжують погрожувати Україні "неминучою та жорсткою відповіддю". Нанесе країна-агресор її тоді, коли вважатиме за необхідне.

Про це посол рф у Сполучених Штатах Америки анатолій антонов заявив, відповідаючи на запитання ЗМІ, пише офіційний Telegram-канал посольства.

"Як би, наприклад, поставилися американці до того, що якийсь дрон ударив би по Білому дому, Пентагону чи Капітолію? рф відповість на самовпевнений і зухвалий теракт тоді, коли вважатиме це за необхідне. Відповідає відповідно до оцінок тієї загрози, яку створив Київ для керівництва нашої країни", — заявив він.

При цьому антонов вважає заяви США про атаку невідомих безпілотників на кремль абсурдними та цинічними. Варто зазначити, що раніше Штати заявляли, що не можуть підтвердити інформацію про те, що на кремль летіли саме українські БПЛА, а також, що Україна сама повинна вирішувати чи завдавати ударів по росії, чи ні.

Водночас офіційний представник міністерства закордонних справ рф марія захарова у своєму Telegram-каналі накинулася зі звинуваченнями на Захід у події з кремлем.

"Вони знищили законну владу в Україні, поставили біля керма авантюристів і бандитів, забезпечили їх грошима та зброєю, вселили почуття абсолютної вседозволеності та безкарності, забезпечили політичне прикриття та військовий супровід", — пише вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після того, як трапився в кремлі, дмитро медведєв зробив гучну заяву про "усунення" президента України Володимира Зеленського.