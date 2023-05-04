Удари безпілотників по кремлю: стала відома реакція Китаю

У китайському МЗС також повідомили, чи вплине інцидент у Москві на плани Пекіна відправити в Україну спецпредставника

У Китаї відреагували на атаку двох невідомих дронів на кремль і закликали обидві сторони уникати дій, які могли б призвести до подальшої ескалації конфлікту.

Про це заявила прес-секретар МЗС Китаю Мао Нін, пише служба мовлення у Гонконгу RTHK.

"Позиція Китаю щодо "української кризи" є послідовною та чіткою, всі сторони повинні уникати дій, які можуть загострити ситуацію", — сказала вона.

Представник китайського МЗС також відповіла на питання про те, чи вплине подія в москві на плани Пекіна відправити в Україну спецпредставника з врегулювання війни. За її словами, інформацію про поїздку спецпредставника до України та інших країн опублікують своєчасно.

"Китайська сторона продовжить працювати разом із міжнародною спільнотою, щоб відіграти конструктивну роль для політичного вирішення "української кризи"", — додала Мао Нін.

Зазначимо, що в ніч на 3 травня кремль атакували два невідомі безпілотні літальні апарати. У рф тим часом заявили, що це була спроба замаху на володимира путіна і стали всіляко загрожувати Україні. Один із російських опозиційних сайтів навіть опублікував інформацію про нібито можливе завдання ядерного удару по Україні у відповідь на атаку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що про інцидент у столиці росії з атакою на кремль висловилися у Сполучених Штатах Америки. Там заявили, що не можуть точно сказати, чи це були українські безпілотники.