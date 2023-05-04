Атака дронів на кремль: пєсков зробив заяву щодо путіна та параду 9 травня

Прессекретар путіна розповів, чи буде парад на 9 травня і як відреагував диктатор на удари по кремлю

Після атаки невідомих дронів на кремль у росії не мають наміру скасовувати або парад на 9 травня або скорочувати його програму. Цього року він проходитиме у звичайному режимі.

Про це сьогодні, 4 травня, заявив журналістам прессекретар диктатора володимира путіна дмитро пєсков. За його словами, путін виступатиме з трибуни під час параду у столиці рф, пише російське пропагандистське агентство ТАСС.

"Готується звичайний парад. Все, що я можу сказати. Виступатиме президент, як це зазвичай буває", — сказав представник кремля.

Також він заявив, що путін нібито спокійно відреагував на ситуацію, що сталася в москві.

"Він (путін, — Ред.) завжди зберігає спокій і чіткість в оцінках та командах, які віддає. Нічого нового в цьому плані не сталося", — додав прессекретар.

Водночас його виступ не обійшовся без погрози щодо "відповіді" Україні за атаку на кремль.

"москва розглядає різні варіанти відповіді на українську атаку по кремлю, мова може йти тільки про продумані й відповідні інтересам країни кроки" — заявив пєсков.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 3 травня по кремлю було здійснено атаку двома невідомими дронами. Пізніше в мережі було опубліковано перше відео удару, який потрапив на камеру зовнішнього відеоспостереження. Потім з’явилося відео з іншого ракурсу. У росії почали погрожувати Україні за те, що це нібито її рук справа, але в Офісі президента заявили, що наша країна займається звільненням власних територій, а не атакує чужі.