Звинувачення рф в Штатах вважають сміховинними

У Білому домі відреагували на заяву росії, що за нібито атакою Києва безпілотниками по кремлю стоїть Вашингтон, і назвали ці звинувачення безглуздими та сміховинними.

Про це сказав координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, пише CNN.

Його заява прозвучала після того, як прессекретар російського диктатора володимира путіна — дмитро пєсков без жодних доказів звинуватив США в причетності до атаки безпілотників на кремль і припустив, що український уряд нібито виконує рішення, ухвалені у Вашингтоні.

У Білому домі, говорячи про те, чи вважають Штати володимира путіна законною ціллю для українських військ, зазначили, що США не заохочують атаки на окремих лідерів.

Зазначимо, що попри заяви президента Володимира Зеленського про непричетність до нічної події в Москві, росія продовжує погрожувати Україні "відповіддю" за нібито замах на путіна. Проте у своїх звинуваченнях росія вже заплуталася. Так, посол рф в США анатолій антонов вважає, що в ударі по кремлю винен Київ, а офіційний представник Міністерства закордонних справ рф марія захарова, навпаки, звинувачує у всьому Захід.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після атаки на кремль колишній російський президент дмитро медведєв перевершив сам себе у своїх заявах. Тепер він закликає до вбивства Володимира Зеленського.