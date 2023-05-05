Сподіваються, що допоможе: напередодні наступу ЗСУ окупанти возять ікону по позиціях

Окупанти мають дві такі ікони, і їм потрібно близько місяця, щоб "освятити" всі позиції на фронті

Росіяни з кожним днем дедалі більше панікують перед контрнаступом ЗСУ, їм навіть роздають пам’ятки, що робити в цьому випадку. Однак окупанти знайшли спосіб уберегтися від контрнаступу — вони возять за позиціями ікону, яку подарував путін.

Про це російському виданню ТАСС розповів представник Синодального відділу РПЦ із взаємодії з армією протоієрей В’ячеслав. Ікону возять окопами вздовж усієї лінії фронту, адже це "почесно і радісно".

Так, російський президент під час візиту до окупованої частини Херсонської області, який викликав чимало суперечок у мережі, подарував угрупованню військ "Дніпро" ікону "Спаса Нерукотворного". Тепер священики возять її по позиціям окупантів, щоб благословити їх.

"Ми доставимо її у всі частини, і на передовий, і в тилові підрозділи, велика, маленька частина — неважливо. Звичайно, побачити даний образ, отриманий з рук президента, у себе в бліндажі — це почесно і радісно", — розповів протоієрей.

За підрахунками росіян їм знадобиться не менше місяця, щоб ікона побувала у всіх підрозділах окупаційних військ на півдні України. Окрім того, аналогічну ікону російський президент подарував штабу російської Національної гвардії "Схід". Дві ікони повинні будуть перетнутися в одній із точок на фронті.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що напередодні контрнаступу ЗСУ ватажок ПВК "Вагнер" розповів, що окупанти 10 травня покинуть місто. Це пов’язано з великими втратами серед особового складу та снарядним голодом.