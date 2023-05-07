"Розберемося віч-на-віч": кадиров знову розкритикував пригожина через Бахмут

Публічний скандал із ПВК "Вагнер" не сподобався голові Чечні

Глава Чечні рамзан кадиров розкритикував ватажка ПВК "Вагнер" євгенія пригожина через його істерику з приводу Бахмута та дефіциту снарядів.

Як написав він у своєму telegram-каналі, "вагнерівцям" варто було б "закінчити розпочате" без розмов на весь інтернет та весь світ.

Так кадиров висловив думку, що найманцям треба було змінити тактику під реальність і "дотиснути" наявними силами та засобами. Крім того, він повідомив, що інші підрозділи у 2022 році також відчували дефіцит снарядів під час боїв за інші міста.

"Недомовленість у деяких моментах з командуванням ПВК залишилася, але з цим ми розберемося. Не в чатах або телеграм-каналах, на очах у всіх і на відстані один від одного, а наживо, віч-на-віч", — написав кадиров

Варто зазначити, що глава Чечні вже критикував пригожина через його відео на тлі трупів убитих "вагнерівців", тоді він заявив, що "снарядів не вистачає завжди" і висловив невдоволення методами ватажка найманців із привернення уваги.

Попри це істерика пригожина, схоже, все ж таки дала результат, оскільки 7 травня він повідомив, що російське міноборони все ж таки дасть їм необхідні снаряди.