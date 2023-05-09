Пригожин змусив Шойгу прогнутись: чому міноборони рф пішло на поступки і чого вартуватимуть вагнерівцям ці "дари данайців"

Скандал навколо можливого рокірування бойових угруповань в Бахмуті отримав неочікуване продовження

Істеричне звернення ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина до вищого керівництва міноборони рф наробило чимало галасу навколо положення окупантів в Бахмуті, жорстокі бої за який тривають протягом останніх 9 місяців. Поки "кухар" путіна анонсував вихід своїх бойовиків з позицій вже 10 травня, а його "колега" Рамзан Кадиров запевняв, що готовий в лічені години замінити вагнерівців своїми "тік-ток військами", міноборони рф раптом пообіцяло забезпечити ПВК Пригожина усім необхідним озброєнням і навіть надати повну свободу в рішеннях та діях, щоправда, під керівництвом генерала Сергія Суровікіна. Про це повідомив сам ватажок найманців у Telegram.

Чому російський генералітет раптом проявив таку лояльність до одіозного Пригожина, який, не добираючи слів, регулярно звинувачує міноборони в усіх провалах рф в Україні, і яку роль на фронті насправді відіграють ПВК — в матеріалі "Телеграфу".

Щурячі перегони продовжуються

Характерною особливістю політики володимира путіна завжди була стратегія нацьковування представників різних кланів російських еліт один на одного задля створення нездорової конкуренції у боротьбі за місце під "кремлівським сонцем".

Протягом 23-х років принцип "розділяй та володарюй" дозволяв диктатору унеможливлювати заколот проти себе і змушував різні вежі кремля змагатися за прихильність путіна. Війна не лише не стала приводом для перегляду цієї політики, а й посилила її, що призвело до підвищення градуса напруги між елітами.

Конфлікт між фінансистом ПВК "Вагнер" і Міноборони рф тягнеться з того моменту, коли росія почала зазнавати перших воєнних поразок в Україні. Євген Пригожин систематично звинувачував регулярну армію в провалах росії на фронті, а невдачі власної ПВК списував на снарядний голод, який для його найманців нібито штучно створювало відомство.

За словами військового експерта Олега Старікова, з початку своєї участі у війні ПВК виконували завдання в рамках єдиного плану, розробленого штабом так званої "СВО". Очільник міноборони Сергій Шойгу і начальник генштабу зс рф Валерія Герасімова намагалися ввести ПВК в склад регулярних військ, щоб мати повний контроль над ними, проте Пригожину вдалося "відбитися" від цього.

Тепер планування бойових дій між найманцями та міноборони, а також поставки озброєння будуть відбуватися через командувача Об'єднаного угруповання військ рф в Україні генерала Сергія Суровікіна.

"Пригожин — це медійна персона, за якою стоїть хтось набагато серйозніший. До його групи впливу, яку умовно можна назвати "патріотами" також входить Суровікін і Кадиров, а протистоїть їм група "військових" — Шойгу та Герасімов. Вони по черзі намагаються позбавити один одного впливу, проте поки що жодній з груп це не вдалося. Кремль у цій ситуації опинився над конфліктом, завершивши його збереженням балансом інтересів", — пояснює експерт.

Варто зазначити, що вище військове керівництво рф дійсно вкрай негативно ставиться до ватажка "вагнерівців", адже воювати пліч о пліч з вчорашніми зеками — ганебний сценарій для будь-якого офіцера. Попри це, міноборони не лише щоразу "ковтає" істеричні випади Пригожина на свою адресу, а й обіцяє задовольнити усі його потреби у боєприпасах та військовій техніці.

"Поступками" міноборони веде найманців на заклання

Так сталося й цього разу. Вже за три дні після погроз вивести своїх бойовиків з Бахмуту через катастрофічні втрати на тлі снарядного голоду, Пригожин повідомив про "клятви" з боку мо рф щодо надання озброєння.

"Нам клянуться, що на фланги буде виставлено все, що необхідно для того, щоб нас не підрізав противник. нам говорять про те, що ми можемо діяти в Артемівську (Бахмут, — Ред.) так, як вважаємо за потрібне. І нам дають суровікіна (сергій суровікін — генерал армії росії, — Ред.), як людину, яка буде приймати усі рішення у рамках бойових дій ПВК "Вагнера" у взаємодії з Міністерством оборони", — заявив ватажок найманців.

За словами політолога і військового експерта Дмитра Снєгирьова, своїм рішенням міноборони рф наочно спростувало інформацію про штучний конфлікт між відомством та ПВК "Вагнер" і наявність снарядного голоду. Ба більше, той факт, що Михайло Мізинцев, який раніше очолював департамент з матеріально-технічного забезпечення міноборони рф, зараз є правою рукою Пригожина, свідчить про те, що ні про яке протистояння цього разу мова не йде.

"Через катастрофічні втрати в Бахмуті до Пригожина виникли питання з боку кримінальних авторитетів, які особисто давали дозвіл на вербовку ув'язнених у ПВК. Ватажку "вагнерівців" довелося публічно визнати, що він втрачає до роти солдатів на день, а офіційною причиною цього назвати непорозуміння між ним та міноборони та снарядним голодом", — пояснює політолог в коментарі "Телеграфу".

Водночас, "поступки" міноборони щодо надання ПВК необхідного озброєння та картбланш на будь-які рішення і дії в районі Бахмуту не обіцяють "вагнерівцям" нічого доброго, каже експерт.

За планом російських спецслужб, головне завдання найманців на фронті — участь в "м'ясорубках", де коефіцієнт смертності сягає 80%. У такий спосіб вирішується задача утилізації так званого контингенту "К" — понад 40 тисяч умовно амністованих на момент бойових дій в Україні.

Ситуація з виходом "Вагнера" з Бахмуту та запрошення туди кадирівців – це намагання спецслужб втягнути в процес утилізації й інші воєнні формування, в тому числі — полк "Ахмат", який являє собою автономну одиницю, підпорядковану безпосередньо Рамзану Кадирову і може суттєво впливати на настрої на Північному Кавказі.

За словами Дмитра Снєгирьова, сьогодні найгарячіша точка фронту використовується спецслужбами рф для знищення силових утворень, до яких входять не лише зеки, а й ідейні націоналісти з бойовим досвідом, що викликають страх у кремля.

"Наразі в районі Бахмуту зосереджено до 5 тисяч найманців, тоді як угруповання регулярної армії рф лише в цьому районі складає приблизно 26 тисяч, а на всіх окупованих територіях України — до 400 тисяч. Тому усі розмови про унікальність ПВК та їхній вплив на хід бойових дій — не більше ніж міф. Ці утворення необхідні спецслужбам для утилізації спецконтингенту та ядра самих компаній. Пригожин по максимуму виконав цю задачу в Бахмуті, але після озвучення втрат на загал, йому відмовили у "мобілізації" зеків. Йому необхідно зберегти бодай якийсь кістяк ПВК, щоб продовжити свою діяльність в Африці", — пояснює експерт.

В Головному управлінні розвідки прямо говорять, що Пригожин будує власні політичні плани, очевидно, співпрацюючи з певними партнерами та патронами, які надають йому гарантії безпеки. Це власне і дозволяє йому бути таким різким відносно військового керівництва РФ, впевнений представник ГУР Андрій Юсов.

"Заяви Пригожина зумовлені бажанням зберегти себе, свої активи та мати певні політичні перспективи. Для того, щоб потім вказати на винних у певних провалах, в тому числі військових", — підкреслив Юсов в інтерв’ю "Телеграфу".