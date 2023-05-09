"Декілька днів пободаємося": пригожин зробив нову заяву про Бахмут

Найманцям пригрозили, що їхній вихід з Бахмута буде розцінений як зрада батьківщині

Голова ПВК "Вагнера" євген пригожин заявив, що його найманцям, як і раніше, не дають боєприпаси, проте попри "снарядний голод" вони поки не відступатимуть від Бахмута ще кілька днів.

Відповідну заяву було опубліковано сьогодні, 9 травня, у Telegram-каналі пресслужби пригожина.

"Вчора прийшло бойове розпорядження, в якому було чітко сказано, перше важливе — у разі відходу з позицій це буде визнано, як зрада батьківщині. Це до нас звернення. Якщо не буде боєприпасів, то ми підемо з позицій і поставимо питання все-таки "хто батьківщині зраджує?". Мабуть, той, хто це підписував", — сказав голова ПВК.

У цьому розпорядженні, за словами пригожина, було також зазначено, що ПВК "Вагнера" зобов’язані забезпечити всім необхідним. Але сам пригожин вважає, що людина, яка його підписала, мабуть, боялася, що "вагнерівці" підуть з Бахмута і до неї до Ростова прийдуть українці.

"А до нього до Ростова українці прийдуть, якщо фронт посипається. Сьогодні робиться все абсолютно, щоб він посипався. Тому сьогодні один із підрозділів Міністерства оборони втік з одного з наших флангів. Кинувши позиції, втекли всі й оголили фронт шириною майже 2 км і глибиною 500 метрів. Добре, що ми його заблокували абияк", — істерить пригожин.

Він заявляє, що "вагнерівці" залишаться в Бахмуті ще кілька днів, але ватажок ПВК, як і раніше, чекає відповіді щодо постачання боєприпасів. Але водночас сьогодні вранці начальник Генштабу валерій герасимов особисто зменшив для найманців пригожину кількість боєприпасів, що видаються.

"Ми не підемо з Артемівська (Бахмут, — Ред.), відстоюватимемо ще кілька днів. Пободаємося, а там розберемося", — сказав пригожин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 5 травня євген пригожин зробив гучну заяву про те, що "вагнерівці" нібито залишають Бахмут, бо їм не дають боєприпаси.