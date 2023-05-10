Без дронів не обійшлося: у москві збили кілька безпілотників під час параду (відео)

Росіяни були напоготові та чекали дронову атаку

Перед святкування 9 травня у москві ситуація суттєво нагніталася. Розповідали про десятки дронів які вирушать на Червону площу. Однак попри всі очікування росіян та масштабну підготовку і кордони силовиків з антидроновими рушницями, масового прильоту безпілотників не сталося.

Відомо про три безпилотника, які в цей день потурбували росіян. Перший збили в Калуській області на шляху до москви. Щодо другого відомо, що він рухався до штаб-квартири служби зовнішньої розвідки рф. Збили його на території Бітцевського лісу вже у москві.

Бітцевський ліс з південного боку москви

На відео потрапив третій безпілотник. Він був збитий у вже столиці росії у Ломоносівському районі на проспекті Вернадського. Зазначимо, що від цього проспекту достатньо близько Червона площа.

Трохи не долетів до Червоної площі

Парад тривав лише 45 хвилин. "Телеграф" розповідав, що російський диктатор володимир путін злякався хлопка під час параду. Також погано почував себе білоруський не признаний лідер олександр лукашенко. Його доправили в аеропорт на швидкій. Окрім путіна і лукашенка на святі були й інші лідери зокрема країн Центральної Азії. Вважається, що путіна посадили з ними так щоб вони були живим щитом для нього.