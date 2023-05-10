БПЛА атакували військовий полігон у Воронезькій області: багато поранених

У Воронезькій області внаслідок атаки дронами постраждали військові

У Росії в ніч проти 10 травня невідомі безпілотники атакували військовий полігон у Воронезькій області. Цієї ж ночі повідомлялося про атаки БПЛА та в інших регіонах росії.

Як пишуть місцеві ЗМІ, до військового полігону у Воронезькій області підлетіли два БПЛА, начинені вибухівкою. Обидва дрони вибухнули під час падіння.

Внаслідок атаки постраждали 14 військовослужбовців. Загиблих, попередньо, немає.

За даними цього ж джерела, атака безпілотника на Воронезьку область також була зафіксована і вранці 9 травня. Зазначається, що невідомий БПЛА летів на висоті 500 метрів та був збитий у районі місцевого аеродрому.

Пізніше силовики знайшли уламки дрону за 6 кілометрів від військового об’єкта на території місцевого цвинтаря. Внаслідок атаки 9 травня ніхто не постраждав.

У той же час видання Astra пише, що ціллю для удару був військовий аеродром Балтімор. При цьому йдеться не про атаку дрона, а про удар невстановленою ракетою.

"Уламки збитої ракети знайшли ввечері в лісосмузі неподалік цвинтаря "Микільське" в Лівобережному районі Воронежа. Тип і належність ракети встановити поки не вдалося, знайдений фрагмент виявився невибухонебезпечним. За попередніми даними, знайдений фрагмент — радіолокаційна головка самонаведення невстановленого типу ракети", — пишуть ЗМІ.

Раніше "Телеграф" писав про те, що днями у Ростовській області росії виявили розвідувальний безпілотний літальний апарат, який, за версією пропагандистів, прилетів з території України. Також ми писали про непізнаний дрон, який помітили в Петербурзі.