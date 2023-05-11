Вже встигли звинуватити Україну: в росії частковий "блекаут" через обстріл

У росії знову повідомили про обстріл своєї території

Внаслідок обстрілу селища Теткіно Глушківського району Курської області російської федерації частина населення регіону залишилася без електропостачання.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив губернатор регіону Роман Старовойт.

За традицією, місцевий керівник одразу заявив, що обстріл вівся з боку України, хоча у ЗСУ неодноразово заявляли про те, що наша мета — звільнення окупованих територій і по чужих територіях обстріл не ведеться.

"Щойно дозволить ситуація, фахівці приступлять до відновлення", — уточнив губернатор.

Про постраждалих внаслідок обстрілу не повідомляється.

Примітно, що аналогічна ситуація тут була на початку травня. Тоді так само внаслідок обстрілу частина селища залишилася без світла.

У мережі ж по-своєму відреагували на події Курської області. Там натякають, що росія продовжує обстрілювати свої ж населені пункти з метою провокації та дискредитації українських військових.

Раніше "Телеграф" писав, що в ніч проти 10 травня в небі над Курською областю збили БПЛА, який упав на житловий будинок.