Чергова казочка? В росії серйозно змінили число дронів, які начебто збили під час параду 9 травня

Російська пропаганда намагається вкотре звинуватити українців у черговій провокації

В росії заявляють, що під час ганебного параду на 9 травня у Москві було знищено близько сотні безпілотних апаратів. Цікаво, що початково у мережі з'являлася інформація лише про три ліквідовані БПЛА, при цьому деякі із них навіть не дісталися до Московської області.

Чергові пропагандистські вигадки озвучив генерал-майор російської авіації, очільник президіуму "Офіцерів росії" сергій липовий, передають росЗМІ. Очікувано, що у ймовірній атаці дронів звинувачують українську сторону.

"Україна 9 травня намагалася атакувати Москву — було близько 100 безпілотників, вони всі були знешкоджені", — запевняє липовий.

Чому про це не говорили раніше і де саме збивали БПЛА, якщо це справді мало місце, окупант не уточнював.

Слід зазначити, що під час прогулянки диктатора володимира путіна з високопоставленими іноземними гостями на параді було зафіксовано негучний "хлопок". Що стало причиною вибуху, не розголошувалося, однак цей звук добряче налякав російського лідера.

Як відомо, напередодні "побєдобєсних" заходів у Москві добряче посилили патрулювання, а також загальну систему протиповітряної оборони міста. Попри це один із засновників monobank Володимир Яценко обіцяв заплатити 20 млн доларів тому віртуозу, хто зможе посадити безпілотник на Червоній площі під час параду.

Через те, що цього не сталося, банкір вирішив продовжити конкурс — однак тепер не ставить конкретної дати. Ціль "змагання" при цьому залишилася незмінною.